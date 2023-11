Bundesweite Streiks im Einzelhandel

Düsseldorf. Verdi hat für diesen Freitag zu bundesweiten Streiks im Einzelhandel aufgerufen. »Freitag ist kein Arbeitstag – Freitag ist ein Streiktag«, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Bundesweit würden Zehntausende Beschäftigte auf die Straße gehen. Hintergrund ist die Weigerung der Gegenseite, weiter auf Landesebene in 13 Tarifgebieten über Abschlüsse zu verhandeln. Statt dessen will der Handelsverband HDE nunmehr in einem Spitzengespräch auf Bundesebene »über ein neues effektives Verhandlungsformat« reden. »Wer Verhandlungen absagt, provoziert Streiks im Weihnachtsgeschäft«, sagte Verdi-Vorstandsmitglied Silke Zimmer. In der nach rund sechs Monaten festgefahrenen Tarifrunde werfen sich beide Seiten eine Blockadehaltung vor. Verdi hatte schon Ende Oktober zu bundesweiten Streiks aufgerufen. (Reuters/jW)