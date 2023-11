Bayern: Gerlach ist neue Gesundheitsministerin

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Mittwoch die neuen Kabinettsmiglieder seiner Partei bekanntgegeben. Der CSU-Chef machte dabei die bisherige Digitalministerin Judith Gerlach zur neuen Gesundheitsministerin. Der schwäbische Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger löst Melanie Huml an der Spitze des Europaministeriums ab. Sozialministerin Ulrike Scharf wird anstelle von Innenminister Joachim Herrmann stellvertretende Ministerpräsidentin. CSU und Freie Wähler hatten die Landtagswahl am 8. Oktober deutlich gewonnen. (AFP/jW)