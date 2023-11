Büroraumanbieter Wework insolvent

Washington. Der Vermieter von Büroräumen Wework hat in den USA einen Insolvenzantrag gestellt, wie das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mitteilte. Die 2010 gegründete Firma galt lange Zeit als eines der wertvollsten Startups der Welt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verlor das Unternehmen jedoch mehrere Milliarden Dollar – wegen der schwächelnden US-Wirtschaft blieb die Nachfrage nach Büroraum aus. Zuvor machte bereits das weitverbreitete Home­office dem Unternehmen zu schaffen. (AFP/jW)