Großbank UBS schreibt rote Zahlen

Zürich. Die Übernahme der Credit Suisse hat die UBS im dritten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich verbuchte die Schweizer Großbank von Juli bis September einen Fehlbetrag von 785 Millionen Dollar, wie sie am Dienstag mitteilte. In der Vorjahresperiode hatte die UBS – damals noch ohne die Credit Suisse – einen Gewinn von 1,73 Milliarden Dollar eingefahren. (Reuters/jW)