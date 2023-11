»Autonome Gemeinden« in Mexiko aufgelöst

Mexiko-Stadt. Die zapatistische Bewegung im Süden Mexikos hat in einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung mitgeteilt, dass sie die »autonomen Gemeinden« auflöse, die sie in den Jahren nach ihrem Aufstand 1994 ausgerufen hatte. Das berichtete die Agentur AP am Montag abend. Gründe für diese Entscheidung sollen demnach später in einer Stellungnahme genannt werden. In der Erklärung heißt es allerdings auch, dass die Zapatisten Ende Dezember und Anfang Januar den 30. Jahrestag ihres Aufstandes feiern werden und Einwohner und Außenstehende eingeladen seien, an dem Jubiläum teilzunehmen. (jW)