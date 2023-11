Planungspakt von Bund und Ländern

Berlin. Die Spitzen von Bund und Ländern haben sich am Montag abend auf einen »Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung« verständigt. Das Tempo erhöht werden soll in Planungs- und Bauprozessen, die in den vergangenen Jahren durch wachsende bürokratische Anforderungen immer komplizierter wurden. Dabei geht es zum Beispiel um den Bau von Stromtrassen und Wohnungen, aber auch Autobahnen. (Reuters/jW)