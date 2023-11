Tarifverträge bringen Weihnachtsgeld

Wiesbaden. Die allermeisten Tarifbeschäftigten in Deutschland bekommen auch in diesem Jahr Weihnachtsgeld. Im Schnitt erhalten sie 2.809 Euro brutto, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Der Anstieg um 2,3 Prozent oder 62 Euro gegenüber dem Vorjahr liegt damit unter der Inflationsrate von zuletzt 3,8 Prozent. Einen tariflichen Anspruch auf Sonderzahlungen zum Jahresende haben den Angaben zufolge insgesamt 85,8 Prozent der Tarifbeschäftigten. Die höchsten Zahlungen von durchschnittlich 5.733 Euro erhalten Beschäftigte im Bereich Gewinnung von Erdöl und Erdgas. Am geringsten fällt die Sonderzahlung in der Tabakverarbeitung (564 Euro) und in der Leiharbeit (380 Euro) aus.(dpa/jW)