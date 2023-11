Südafrikas Diplomaten aus Israel abgezogen

Pretoria. Die südafrikanische Regierung hat angesichts des Gazakriegs den Abzug ihrer Diplomaten aus Israel angekündigt, so die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor am Montag. Israels Reaktion auf den Angriff der Palästinenserorganisation Hamas komme einer »Kollektivstrafe« gleich, es sei daher »wichtig«, die Besorgnis Südafrikas zu signalisieren. Der Abzug der Diplomaten sei »übliche Praxis«, argumentierte Pandor. Die Gesandten sollten der südafrikanischen Regierung einen »vollständigen Bericht« über die Lage liefern. Die Regierung in Pretoria werde dann entscheiden, ob sie helfen oder ob eine »Beziehung aufrechterhalten werden kann«, sagte die Außenministerin und forderte die »Einstellung der Feindseligkeiten«. Südafrika ist seit langem ein Unterstützer der Palästinenser, wobei die regierende Partei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) den Einsatz für diese oft mit ihrem eigenen Kampf gegen die Apartheid vergleicht. (AFP/jW)