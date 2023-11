Chinas Vizepremier He reist in die USA

Beijing. Wenige Tage vor möglichen Gesprächen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joseph Biden wollen sich der chinesische Vizepremierminister He Lifeng und die US-Finanzministerin Janet Yellen in San Francisco treffen. Dies teilte das Außenministerium in Beijing am Montag mit. Seit dem Skandal um einen chinesischen Spionageballon über US-Gebiet, Sanktionen gegen Unternehmen aus China und wegen der Haltung Beijings im Ukraine-Krieg ist das Verhältnis zwischen beiden Regierungen angespannt. Mit gegenseitigen Besuchen von hochrangigen Ministern versuchten Washington und Beijing seit Monaten, ihre diplomatischen Beziehungen wieder zu verbessern. Die Besuche galten auch als Wegbereiter für das Xi-Biden-Treffen, das für die kommende Woche während des Gipfels der Asien-Pazifik-Staaten (APEC) in San Francisco erwartet wird. (dpa/jW)