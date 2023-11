Xi empfängt Australiens Premier

Beijing. Australiens Premierminister Anthony Albanese traf am Montag (Ortszeit) zu einem Treffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping in Beijing ein. »Ich denke, es gibt vielversprechende Anzeichen« für bessere Beziehungen zu China, sagte Albanese am Montag. »Wir haben bereits gesehen, dass eine Reihe von Hindernissen für den Handel zwischen zwei Nationen beseitigt wurden.« Albanese ist der erste australische Regierungschef seit sieben Jahren, der China besucht. Beijing ist Canberras größter Handelspartner, durch die diplomatische Eiszeit zwischen beiden Ländern war in den vergangenen Jahren der Handel zwischen beiden Ländern stark eingeschränkt. (dpa/jW)