Ukraine: Ermittlungen wegen Korruption

Kiew. In der Ukraine ermitteln die Strafverfolgungsbehörden gegen zwei hochrangige Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums wegen Korruptionsverdachts. Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, sie habe einen ehemaligen Vizeverteidigungsminister und seinen Mitarbeiter darüber informiert, dass gegen sie wegen »Veruntreuung von Staatsgeldern und Behinderung der rechtmäßigen Tätigkeit der Streitkräfte der Ukraine« ermittelt werde. Es geht um die Beschaffung von Winteruniformen zu überhöhten Preisen bei einem türkischen Unternehmen, das Journalisten mit der Partei von Präsident Wolodimir Selenskij in Verbindung bringen, und eine Summe von 28 Millionen Euro. Laut Staatsanwaltschaft waren die beiden Verdächtigen für die unsachgemäße Prüfung von »minderwertigen« Uniformen verantwortlich, die den Anforderungen nicht entsprochen hätten. (AFP/jW)