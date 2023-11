Großbank ING verdoppelt ihren Gewinn

Amsterdam. Die niederländische Bank ING hat den Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt. Das Geldhaus wies am Donnerstag für den Zeitraum Juli bis September einen Gewinn von 1,98 Milliarden Euro aus, ein Anstieg um 103 Prozent. Nun kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 2,5 Milliarden Euro an. Die Bank betreut rund 37 Millionen Kunden, Firmen und Finanzinstitute in mehr als 40 Ländern. Der Bankensektor war einer der Hauptnutznießer der steigenden Zinssätze in den letzten zwei Jahren. (Reuters/jW)