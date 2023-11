VW: Keine Pläne für Batteriefabrik in Europa

Wolfsburg. Volkswagen hat wegen des langsameren Wachstums der Verkäufe von Elektroautos (englisch: Battery Electric Vehicle) in Europa derzeit keinen Bedarf für eine weitere Batteriefabrik. »Aufgrund der Marktbedingungen, einschließlich des schleppenden Hochlaufs des BEV-Marktes in Europa, gibt es vorerst keinen geschäftlichen Grund, sich für weitere Standorte zu entscheiden«, sagte VW-Konzernchef Oliver Blume am Mittwoch nach Gesprächen mit der tschechischen Regierung in Prag. VW schiebt eine Entscheidung über eine Gigafabrik in Osteuropa schon länger vor sich her. (Reuters/jW)