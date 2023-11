Elf Millionen Erwerbslose im Euro-Raum

Luxemburg. Die Erwerbslosenquote im Euro-Raum erhöhte sich im September des laufenden Jahres im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Das Statistikamt schätzt die Zahl der Erwerbslosen in den 20 Staaten mit der Gemeinschaftswährung auf insgesamt gut elf Millionen. Das sind etwa 69.000 mehr als im Vormonat. Im Jahresvergleich ging die Zahl um etwa 212.000 zurück. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg binnen Monatsfrist ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte auf 14 Prozent und liegt damit deutlich höher als die Gesamtarbeitslosigkeit. (dpa/jW)