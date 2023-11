Schulschließung wegen Smog in Neu-Delhi

Neu-Delhi. Wegen des Smogs in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi bleiben dort die Grundschulen für zehn Tage geschlossen, berichtete AFP am Sonntag. Verbessert sich die Situation nicht, könnte ferner der Straßenverkehr für die 32 Millionen Menschen in der weltweit zweitgrößten Stadt eingeschränkt werden. Alle bisherigen Versuche, die Luft zu verbessern, waren bislang erfolglos. Autoabgase, schlechte Filteranlagen in der Industrie und Müllverbrennung tragen zum Smog bei, aber auch Bauern, die ihre Erntereste in und um Delhi herum kostengünstig verbrennen. Hinzu kommt eine ungünstige Wetterlage ohne Wind und Regen. (AFP/jW)