Ukraine: Selenskij sieht bald EU-Verhandlungen

Kiew. Nach dem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew stellt sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr ein. »Heute habe ich positive Signale von der Präsidentin der EU-Kommission gehört hinsichtlich unseres Fortschrittes für einen Start der Verhandlungen«, sagte Selenskij am Sonntag in einer abendlichen Videobotschaft. Von der Leyen hatte der Ukraine zuvor bei ihrem sechsten Besuch seit Februar 2022 Reformerfolge bescheinigt. Am kommenden Mittwoch legt sie in Brüssel den Bericht zu den Reformfortschritten der Ukraine vor. Auf dieser Grundlage wollen im Dezember die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union entscheiden, ob Verhandlungen mit der Regierung in Kiew aufgenommen werden. Einem solchen Schritt müssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. (dpa/jW)