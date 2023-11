Türkei: CHP bestimmt Parteichef

Istanbul. Der türkische Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu muss gut fünf Monate nach seiner Wahlniederlage gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan abtreten. Die Delegierten der größten Oppositionspartei CHP stimmten am Sonntag morgen mehrheitlich gegen den 74jährigen und wählten Özgür Özel zum neuen Parteivorsitzenden, wie die CHP mitteilte. Der Wechsel an der Spitze ist eine Zäsur für die Mitte-links-Partei CHP. Kılıçdaroğlu war dreizehn Jahre lang Parteichef. Im Mai hatte Kılıçdaroğlu eine Stichwahl um das Präsidentenamt gegen Erdoğan verloren. Die Opposition unterlag auch in der Parlamentswahl. (dpa/jW)