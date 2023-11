Australien: Regierungschef in China

Shanghai. Nach jahrelangen diplomatischen Spannungen hat Australiens Premierminister Anthony Albanese eine »konstruktive Zusammenarbeit« mit China zugesagt. Dies teilte Albanese am Sonntag in Shanghai mit. China und Australien bemühen sich derzeit um eine Annäherung. Albanese ist der erste australische Regierungschef seit sieben Jahren, der die Volksrepublik besucht. China ist Australiens größter Handelspartner, durch die diplomatische Eiszeit zwischen beiden Ländern seit 2020 wurde jedoch Handel in Milliardenhöhe eingeschränkt.(AFP/jW)