Mehr als 150 Tote nach starkem Erdbeben in Nepal

Kathmandu. Bei einem schweren Erdbeben in Nepal sind mindestens 157 Menschen gestorben. Dutzende weitere seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Hauptstadt Kathmandu der dpa am Sonntag. Das Beben hatte nach Messungen der Nationalen Erdbebenwarte (NEMRC) eine Stärke von 6,4 und ereignete sich am Freitag abend um 23.47 Uhr Ortszeit, als viele Menschen schliefen. Die Rettungsarbeiten gestalten sich in dem Himalajaland in einigen Regionen sehr schwierig. Die betroffenen Gebiete gehören zu den ärmsten des Landes. Nach Angaben der nepalesischen Polizei wurden 910 Häuser ganz und 2.861 teilweise zerstört. Das Erdbeben verursachte die meisten Todesopfer in Nepal seit dem schweren Beben im Frühjahr 2015, bei dem rund 9.000 Menschen ums Leben kamen und Millionen weitere obdachlos wurden. Damals war die Gegend um Kathmandu betroffen. (dpa/jW)