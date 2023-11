Inflation in Türkei offiziell bei 61 Prozent

Istanbul. Die Inflation in der Türkei bleibt hoch. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 61,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde Tuik am Freitag mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate mit 61,53 Prozent unwesentlich höher gelegen. Die von der Tuik angegebene Inflationsrate hatte im Oktober vergangenen Jahres mit 85 Prozent ihren Höhepunkt erreicht und ging in den darauffolgenden Monaten zurück. Ab Juli zog sie dann wieder an. Die unabhängige Forschergruppe Enag geht von noch höheren Teuerungsraten in der Realität aus. Für Oktober haben sie gut 126 Prozent berechnet. (AFP/jW)