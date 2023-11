Faserhersteller Lenzing streicht 500 Stellen

Wien. Der österreichische Faserhersteller Lenzing will weltweit 500 Stellen abbauen. Damit sollen die Personalkosten um bis zu 30 Millionen Euro reduziert werden, teilte der Hersteller von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie am Freitag mit. Was das für die heimischen Standorte in Lenzing und Heiligenkreuz bedeutet, werde derzeit mit dem Betriebsrat verhandelt, hieß es. »Die für das zweite Halbjahr erwartete Erholung in den für uns relevanten Märkten bleibt bisher aus«, erläuterte Vorstandschef Stephan Sielaff. (Reuters/jW)