Ukraine: Außenminister trifft Rheinmetall-Chef

Kiew. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba hat bei seinem Deutschland-Besuch mit dem Konzern Rheinmetall Möglichkeiten weiterer Rüstungskooperationen ausgelotet. »Die Ukraine wird mehr Waffen und Munition haben, um sich selbst zu verteidigen, Zivilisten und Infrastruktur vor russischen Angriffen zu schützen«, schrieb er nach seinem Treffen mit Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Freitag beim Kurznachrichtendienst X. Konkretere Angaben zum Inhalt des Treffens in Berlin machte er nicht. Vor dem Hintergrund schwindender westlicher Unterstützung will Kiew unter anderem mit Rheinmetall die eigene Rüstungsindustrie wieder aufbauen und modernisieren. (dpa/jW)