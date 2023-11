Pakistan: Mindestens fünf Tote nach Anschlag

Islamabad. Bei einem Anschlag auf eine Polizeieinheit sind in Pakistan mindestens fünf Menschen getötet und mehr als 15 Personen verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Polizei der dpa am Freitag mit. Die Tat ereignete sich in der nordwestlichen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa. Eine Bombe sei an einem geparkten Motorrad befestigt worden, beschrieb der Polizeisprecher den Tathergang. Pakistan kämpft derzeit mit vermehrten Anschlägen durch militante Gruppierungen, darunter die pakistanischen Taliban (TTP). Trotz ideologischer Nähe ist die TTP unabhängig von der Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan. Pakistan beschuldigt die in Afghanistan herrschenden Taliban jedoch, der TTP auf ihrem Boden Schutz zu gewähren. (dpa/jW)