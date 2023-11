Spanien: Großer Waldbrand in Valencia

Madrid. Wegen eines Waldbrandes im Osten Spaniens sind rund 850 Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Die am Donnerstag in Montichelvo in der Region Valencia ausgebrochenen Feuer hätten innerhalb von 24 Stunden rund 2.000 Hektar Natur erfasst, so der regionale Regierungschef Carlos Mazón am Freitag vor Journalisten. Der Brand an der Costa Blanca wurde nach amtlichen Angaben von mehr als 200 Einsatzkräften der Feuerwehr und des Militärs bekämpft. Die Löscharbeiten würden weiterhin von den starken und wechselnden Winden behindert, ließ die Feuerwehr auf X wissen. Das erschwere den Einsatz von Flugzeugen und Hubschraubern, hieß es weiter. Die Ursache des Feuers blieb vorerst unbekannt. (dpa/jW)