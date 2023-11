Nordkorea: Botschaften geschlossen

Seoul. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat in den vergangenen Tagen mehrere Botschaften in unterschiedlichen Weltregionen geschlossen. Die Schließungen von Vertretungen in Angola, Uganda, Hongkong und Spanien bestätigte am Freitag ein Sprecher des Außenministeriums in Pjöngjang. Aus dem nordkoreanischen Außenministerium hieß es weiter, die Schließungen seien »im Einklang mit den Veränderungen im internationalen Umfeld und der Außenpolitik des Staates«. Zudem würden nicht nur Botschaften geschlossen, sondern auch diplomatische Vertretungen in anderen Staaten neu eröffnet. Nach Angaben des »Wiedervereinigungsministeriums« in Seoul unterhält die DVRK diplomatische Beziehungen zu mehr als 150 Ländern. (AFP/jW)