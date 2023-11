Spanien: Sozialisten kommen voran

Barcelona. Gut drei Monate nach den Wahlen in Spanien ist der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez der Bildung einer neuen Regierung einen Schritt näher gekommen. Sánchez’ Sozialisten (PSOE) erzielten eine Einigung mit der katalonischen Unabhängigkeitspartei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), wie beide Parteien am Donnerstag mitteilten. Im Gegenzug für ihre Unterstützung der PSOE im spanischen Parlament dürfte der ERC eine Begnadigung von Personen, die 2017 an Kataloniens gescheitertem Unabhängigkeitsreferendum beteiligt waren, zugesichert worden sein. (dpa/jW)