Polen: Grenzkontrollen verlängert

Warschau. Polen will seine Grenzkontrollen zur Slowakei fortsetzen. Die Anfang Oktober gegen zunehmende Grenzübertritte von Menschen ohne gültige Papiere ergriffene Maßnahme werde mindestens bis 22. November verlängert, verkündete am Donnerstag die Regierung in Warschau. Die Kontrollen betreffen die Grenze zur Slowakei, über die viele Geflüchtete nach Polen kommen. Die neue slowakische Regierung hatte am Montag Hunderte Einsatzkräfte an die Grenze zu Ungarn entsandt, dadurch sollen illegalisierte Grenzübertritte verhindert werden. (dpa/jW)