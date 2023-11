Bank of England verlängert Zinspause

London. Nach zuvor 14 Erhöhungen in Folge hat die Bank of England zum zweiten Mal eine sogenannte Zinspause eingelegt. Der Leitzins bleibt demnach bei 5,25 Prozent, wie die britische Zentralbank am Donnerstag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit 2008. Bereits im September war das Zinsniveau beibehalten worden. Die Entscheidung am Donnerstag für die Zinspause fiel mit sechs zu drei Stimmen. Von ihrem Inflationsratenziel in Höhe von zwei Prozent ist die Zentralbank noch weit entfernt. Vor diesem Hintergrund schloss ihr Chef Andrew Bailey weitere Leitzinserhöhungen nicht aus. Er erklärte, es sei »viel zu früh«, um über mögliche Senkungen nachzudenken. (AFP/jW)