Shell steigert Gewinn auf sieben Milliarden Dollar

London. Der britische Erdölkonzern Shell hat durch gestiegene Ölpreise seinen Gewinn im dritten Quartal von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf sieben Milliarden Dollar (6,6 Milliarden Euro) erhöhen können. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Er erhöhte die Dividende und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über 3,5 Milliarden Dollar an, was den Gewinn pro Aktie steigert. In den ersten neun Monaten des Jahres ging der Gewinn im Vorjahresvergleich allerdings um 40 Prozent zurück. (AFP/jW)