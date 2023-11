Libanon: Schafhirten im Grenzgebiet getötet

Beirut. Im Libanon hat die Armee einem Medienbericht zufolge die Leichen von zwei Schafhirten geborgen, die offenbar bei israelischem Beschuss im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern getötet worden waren. Die beiden seit Mittwoch als vermisst gemeldeten Hirten im Alter von 20 und 22 Jahren, die ihre Herde in ihrem Dorf nahe der Grenze gehütet hätten, seien »tot aufgefunden worden«, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Donnerstag. Zuvor hätten israelische Streitkräfte »das Feuer in ihre Richtung eröffnet«. (AFP/jW)