China: Expremier Li Keqiang beigesetzt

Beijing. In China ist der vergangene Woche verstorbene ehemalige Ministerpräsident Li Keqiang auf dem Revolutionsfriedhof in Beijing eingeäschert worden, wie CCTV berichtete. Im ganzen Land wehten die Flaggen zu Ehren des von der KPCh als »loyaler kommunistischer Soldat« bezeichneten Li am Donnerstag auf Halbmast. Gleichzeitig sollen in Onlinediensten lobende Kommentare über den einstigen Rivalen des amtierenden Staatschefs Xi Jinping zensiert worden sein. Der als moderat geltende Li trat für einen Reformkurs in der Wirtschaftspolitik ein und war von 2013 bis 2023 unter Xi Premierminister. (AFP/jW)