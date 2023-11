Bangladesch: Schließungen gegen Arbeiterprotest

Dhaka. Textilkapitalisten in Bangladesch haben auf die anhaltenden Massenproteste von Beschäftigten mit Betriebsschließungen reagiert. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag (Ortszeit) sollen landesweit mehr als 300 Betriebe vorerst geschlossen worden sein. Demnach waren es in Gazipur mehr als 250 Unternehmen, in Ashulia mindestens 50 »sehr große Fabriken« mit insgesamt mehr als 15.000 Beschäftigten. Allein in Mirpur protestierten am Donnerstag erneut rund 5.000 Menschen. Bei den von Angriffen der Polizei begleiteten Protesten für mehr Lohn starben seit Montag bereits zwei Menschen. Laut Polizei würden Fabriken attackiert. So seien in Gazipur mehr als 50 Betriebe geplündert und beschädigt, »vier oder fünf in Brand gesetzt« worden, sagte der örtliche Polizeichef gegenüber AFP. Die Gewerkschaft fordert eine deutliche Lohnerhöhung für die primär für westliche Konzerne produzierenden Arbeiter. (AFP/jW)