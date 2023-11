Gaza: Krankenhäuser werden »Friedhöfe«

Gaza. Dem israelischen Armeechef Herzi Halevi zufolge werde Israel Treibstofflieferungen nach Gaza zulassen, sobald es in den dortigen Krankenhäusern keinen mehr gebe. Das berichtete dpa am Donnerstag. Seit mehr als einer Woche heiße es, dass den Kliniken der Treibstoff für ihre Generatoren ausgehe, so Halevi. Dies sei aber noch nicht passiert. Man wolle verhindern, dass die Hamas Nachschub an Treibstoff erhalte. Ebenfalls am Donnerstag warnte ein leitender Arzt aus Gaza laut dpa, dass die Hospitäler in dem Küstenstreifen bald zu »Friedhöfen« würden. Sein Krankenhaus habe keine Schmerzmittel und Antibiotika mehr. Operationen würden bei Handylicht durchgeführt. Die Organisation CARE bestätigte die Notlage. Demnach verschärfe der Mangel auch das Risiko der Mütter- und Säuglingssterblichkeit. (dpa/jW)