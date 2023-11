DuMont: Lieferprobleme nach Druckereischließung

Köln. Am Sonnabend informierte der Betriebsratsvorsitzende der nun abgewickelten Drucksparte beim Verlagshaus DuMont, Harald Hartung, über Lieferprobleme bei den Kölner Zeitungen. »Heute, an einem Samstag, an dem die Auflage am höchsten ist, sind große Teile der der Kölnischen Rundschau-Auflage wegen technischer Schwierigkeiten in Koblenz nicht erschienen«. Die Regale in den Kiosken und Zeitungsläden seien leer geblieben. Bei allen Problemen, die es auch bei DuMont-Druck Köln immer mal gab – das sei in den »vielen Jahrzehnten noch nicht passiert«, sagte Hartung in einer Videobotschaft bei Youtube. Über Nacht hatte das Verlagshaus am 4. Oktober 200 Festangestellte und noch einmal so viele Leiharbeiter vor die Tür gesetzt und den Druck an einen tariflosen Betrieb nach Koblenz ausgelagert. (jW)