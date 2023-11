Bernd von Jutrczenka/dpa Hauptsache, es kommen keine Reparationsforderungen: Bundespräsident Steinmeier am Denkmal für die Helden des Maji-Maji-Kriegs (Songea, 1.11.2023)

Die ernst-bedrückte Miene passte perfekt, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch das Maji Maji War Memorial Museum in der Stadt Songea im Südwesten Tansanias besuchte. Zwischen 1905 und 1907 ermordeten deutsche Kolonialtruppen dort bis zu 300.000 Menschen. Noch immer lagern Schädelknochen der Getöteten in deutschen Museen und Universitäten – »Hunderte, vielleicht Tausende«, wie Steinmeier eingestand. Entsprechend zeigte sich das deutsche Staatsoberhaupt »beschämt«, bat »um Verzeihung« und versprach eine »gemeinsame Aufarbeitung«.

Der Wunsch nach Aufklärung gilt selbstredend nur für weit zurückliegende Verbrechen. Wobei selbst dabei eine klare Sprache vermieden wird, aus Geiz. Weder in Tansania noch in Namibia, wo ein unter Ausschluss der betroffenen Volksgruppen mit der Zentralregierung ausgehandeltes »Aussöhnungsabkommen« seit Jahren auf Eis liegt, hat die Bundesregierung die von deutschen Truppen begangenen Völkermorde jemals unumwunden eingestanden. So sollen Entschädigungsansprüche vermieden werden. Die Nachfahren der Täter wollen selbst festlegen, was sie denen der Opfer zugestehen. Das ist die deutsche Afrikapolitik »auf Augenhöhe« im Jahr 2023.

Wohldosierte Krokodilstränen wie nun in Tansania sind aber dennoch nötig, weil im Wettrennen um Rohstoffe ein freundliches Gesicht die Chancen aufs Geschäft erhöht. In Namibia geht es – wie auch im am Montag von Bundeskanzler Olaf Scholz heimgesuchten Nigeria – um »grünen« Wasserstoff. In Tansania wecken unter anderem seltene Erden und Uran Begehrlichkeiten. Entsprechend war Steinmeier auch nicht etwa mit Historikern, sondern mit einer Wirtschaftsdelegation in das ostafrikanische Land gereist. Denn will Deutschland seine Energiewende bei Erhalt des derzeitigen Konsumniveaus auch nur in Teilen erfolgreich umsetzen, braucht es dazu billige Rohstoffe. Das führt zwangsläufig in einen neuen – oder besser: fortgeführten – Rohstoffkolonialismus. Zum Kolonialismus wiederum gehören Rassismus und Massenmord, damals wie heute.

Die blutigsten Gemetzel erledigt in der Gegenwart eine Vielzahl von Milizen, die wie im Osten des Kongo um die Rohstoffe kämpfen, die dann in westlichen Wohlstandsgesellschaften landen. Wer sich Krieg, Armut, Hunger und Perspektivlosigkeit durch Flucht entziehen will, wird im Mittelmeer ertränkt. Deutschlands Kooperation mit Faschisten wie in Italien, die faktische Abschaffung des Rechts auf Asyl und der Aufbau eines menschenunwürdigen Abschieberegimes sind logische Konsequenzen des Neokolonialismus. Die Auszubeutenden müssen in den Augen der eigenen Bevölkerung entmenschlicht werden. Mitleid gibt es nur für historische Opfer – nicht um die Wiederholung der Taten zu verhindern, sondern um neue zu ermöglichen. Krokodilstränen entstehen schließlich auch nur, weil beim Fressen der Oberkiefer auf eine Drüse am Augenlid der Echse drückt.