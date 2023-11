Gedenkstätte Ahlem mit Parolen beklebt

Hannover. Unbekannte haben in der Gedenkstätte Ahlem in Hannover volksverhetzende Aufkleber aufgebracht. Diese wurden an Türen, am Eingangsschild und an der »Wand der Namen« für die Opfer des Holocausts gesichert, wie eine Sprecherin der Region Hannover sagte. Der Tatzeitraum liege zwischen Freitag abend und Sonntag morgen, die Zahl der Aufkleber im mittleren zweistelligen Bereich, hieß es weiter von der Polizei. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen wegen Volksverhetzung. (dpa/jW)