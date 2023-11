Nachfrageeinbruch bei Covidmedikamenten

New York. Der US-Pharmariese Pfizer ist im vergangenen Quartal wegen der weggebrochenen Nachfrage nach Covidmedikamenten in die roten Zahlen gerutscht. Der Hersteller musste rund 5,6 Milliarden US-Dollar auf seine Lagerbestände abschreiben. Unter dem Strich stand so für die drei Monate von Juli bis Ende September ein Verlust von fast 2,4 Milliarden US-Dollar (ca. 2,3 Milliarden Euro) nach einem Gewinn von gut 8,6 Milliarden US-Dollar noch vor einem Jahr, wie der Konzern am Dienstag zur Vorlage seiner endgültigen Zahlen mitteilte. (dpa/jW)