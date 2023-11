Gaza: Mindestens 31 Journalisten getötet

Tel Aviv. Im Gazakrieg sind nach Angaben des in den USA ansässigen Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) bisher 31 Journalisten getötet worden. Unter ihnen seien 26 Palästinenser und vier Israelis sowie ein Libanese, teilte die Nichtregierungsorganisation am Dienstag mit. Bisher wurden dem CPJ zufolge acht Journalisten verletzt, neun weitere gelten als vermisst oder festgenommen. Zudem gebe es nicht bestätigte Berichte über weitere Todesfälle, Fälle von »Verschwinden« sowie Bedrohungen gegen und Schäden an Büros von Medienhäusern und Wohnstätten von Journalisten. (dpa/jW)