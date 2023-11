Montenegro: Parlament wählt Premier

Podgorica. Nach langem Tauziehen hat das Parlament in Montenegro den Zentrumspolitiker Milojko Spajić zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Ausschlaggebend bei dem Votum am Dienstag waren die Stimmen der Abgeordneten der proserbischen und prorussischen Allianz ZBCG (früher: DF). Diese ist zwar formell nicht Teil der neuen Mitte-rechts-Koalition von Spajić, erhält aber im Gegenzug für die Unterstützung wichtige Positionen in der Verwaltung sowie in staatlichen und staatsnahen Unternehmen. Die Parlamentswahl im Juni hatte die Partei Europa Jetzt (PES) von Spajić gewonnen. (dpa/jW)