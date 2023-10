6,9 Millionen Vertriebene in DR Kongo

Kinshasa. In der Demokratischen Republik Kongo sind durch jahrelange Konflikte 6,9 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden. Vor allem im Osten des Landes seien sie durch Kämpfe zwischen Armee und Rebellengruppen zur Flucht gezwungen worden, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Montag mit. Es handele sich um eine der weltweit größten humanitären Katastrophen. Allein in Nordkivu sind bis zu eine Million Menschen aufgrund des anhaltenden Konflikts mit der von Tutsi geführten Rebellengruppe M 23 vertrieben worden, teilte die IOM mit. (Reuters/jW)