Slowakei verstärkt Sicherung von Grenze

Bratislava. Die neue slowakische Regierung hat am Montag Hunderte Polizisten an die Grenze zu Ungarn entsandt. Damit soll die zunehmende Migration ins Land verhindert werden, wie AFP am Montag abend meldete. Zudem sollten Soldaten an der Grenze patrouillieren. Regierungschef Robert Fico, dessen neue Koalition in der vergangenen Woche bestätigt wurde, besuchte am Montag einen Grenzübergang. »Wir befürchten sehr, dass sich die Flüchtlingssituation verschlimmern wird«, sagte Fico, der mit scharfer Rhetorik gegen Asylsuchende Wahlkampf gemacht hatte. (AFP/jW)