Zehntausende Afghanen fliehen aus Pakistan

Islamabad. Wenige Stunden vor dem Ablauf einer Ausreisefrist für 1,7 Millionen afghanische Flüchtlinge in Pakistan haben sich am Dienstag Zehntausende Menschen in kilometerlangen Schlangen an den Grenzübergängen zum Nachbarland gedrängt. Der Leiter der Registrierung am Grenzübergang im nordwestpakistanischen Torkham, Samiullah Samoon, sprach von einer »Notsituation«. Menschenrechtsorganisationen kritisierten das Vorgehen der pakistanischen Regierung und forderten mehr Zeit für die Ausreise der Menschen. (AFP/jW)