Israels Botschafter bei UNO sorgt für Eklat

New York. Israels UN-Botschafter Gilad Erdan hat bei seiner Rede im UN-Sicherheitsrat für einen Eklat gesorgt. Er und seine Mitarbeiter trugen am Montag (Ortszeit) vor dem mächtigsten UN-Gremium gelbe Davidsterne mit der Aufschrift »Never Again« (»Nie wieder«). Diese erinnerten an die gelben Sterne, die Juden während der Naziherrschaft tragen mussten. »Wir werden den Stern tragen, bis Sie die Greueltaten der Hamas verurteilen und Sie die sofortige Freilassung unserer Geiseln fordern«, sagte Erdan. Der Leiter der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, Dani Dajan, erklärte dazu auf X: »Dieser Akt entehrt sowohl die Opfer des Holocaust als auch den Staat Israel«. (dpa/jW)