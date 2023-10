Julian Rettig/dpa Demonstration gegen Polizeigewalt nach einem tödlichen Einsatz (Mannheim, 5.11.2022)

Im Frühjahr waren acht junge Klimaschutzaktivisten aus Westafrika zu Gast in Mannheim, um bei mehreren Veranstaltungen über Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu sprechen. Sie hatten das Austauschprojekt mitorganisiert. Weshalb kam es zu einer Razzia am 27. April?

In den Morgenstunden wurde die Wohnung, in der vier unserer Gäste seit zwei Wochen lebten, von einem Sondereinsatzkommando der Polizei gestürmt. Die völlig überrumpelten jungen Männer gingen davon aus, dass es sich um eine Personenkontrolle handelte und holten ihre Pässe, um sich ausweisen zu können. Doch statt einer bloßen Kontrolle wurden sie aus der Wohnung auf die offene Straße geführt und – unzureichend bekleidet bei niedrigen Temperaturen – mit Kabelbindern gefesselt festgehalten. Die Wohnung wurde auf angebliche Verdachtsgegenstände untersucht.

Es dauerte über eine Stunde, in der die vier Personen ohne Erklärung und ohne Schutz vor Beobachtern auf der Straße ausharrten, bis das SEK feststellte, dass es sich lediglich um einheimische Lebensmittel und nicht um Drogen und Waffen handelte. Offensichtlich griffen hier rassistische Vorurteile, die zu diesem haltlosen Verdacht und der übermäßig gewaltvollen Durchführung des Einsatzes führten.

Welche Folgen hatte der Einsatz für die betroffenen Jugendlichen?

Sie haben körperliche und psychische Verletzungen erlitten. Während erstere verheilen konnten, bleiben die traumatischen Erfahrungen bis heute und beeinflussen die vier in ihrem Alltag. Unterstützt durch einen Spendenaufruf konnten die jungen Menschen psychologische Hilfe in ihrem Heimatland bekommen. Nach wie vor sind die Betroffenen und unser ganzes Team fassungslos über diese Gewalt und die dahinterstehenden Vorurteile gegen schwarze Männer.

Und wie reagierten die Stadt Mannheim und die Polizei?

Der damalige Bürgermeister hat die Betroffenen unmittelbar danach zu einem Gespräch eingeladen, und die Stadt hat sich um eine neue Unterkunft und psychologische Erstversorgung gekümmert. Leider nehmen wir seitdem keine langfristige Unterstützung oder konkrete Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Vorfälle wahr. Die Polizei streitet unsere Vorwürfe ab und spricht von einem angemessenen Maß wegen konkreter Gefahr. In öffentlichen Aussagen der Polizei sind aber Widersprüche und Fehlinformationen offensichtlich. Ein Gespräch hinter verschlossenen Türen mit Vertretern der Polizei haben wir abgelehnt. Wir fordern eine öffentliche Richtigstellung und sichtbare Maßnahmen gegen rechte Gewalt in der Polizei.

Welche juristischen Schritte wurden ergriffen?

Alle vier Betroffenen haben eine Strafanzeige gestellt, die die Staatsanwaltschaft Mannheim einstellen wollte. Dagegen haben wir eine Beschwerde eingelegt und warten auf eine Rückmeldung. Unsere juristische Vertretung erhält keine Akteneinsicht. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Aussage gegen Aussage stehe und keine Beweise vorlägen. Wir fragen uns, welche Beweise wir neben den ärztlichen Attesten erbringen sollen: Den Betroffenen wurde keine Möglichkeit geboten, eine außenstehende Instanz zu kontaktieren, und unserer hinzueilenden Kollegin wurde das Filmen der Situation verboten. Wie sollen Übergriffe der Polizei aufgeklärt werden, wenn der Version der Betroffenen am Ende kein erhöhter Wert zugeschrieben wird?

Handelt es sich um einen Einzelfall?

Keineswegs. Während unserer Aufarbeitung des Vorfalls haben sich viele weitere Betroffene von rassistischer Polizeigewalt in Deutschland an uns gewandt. Die wenigsten konnten ihre Geschichte so wie wir an die Öffentlichkeit bringen. Wir sehen, dass die Aufklärung dieser Fälle systematisch verhindert wird. Das Rechtssystem schützt die Polizei, es kommt häufig zu einer Täter-Opfer-Umkehr, und das Grundproblem von rassistischen Strukturen in Sicherheitsbehörden wird negiert. Initiativen wie KOP Berlin und Copwatch zeigen, dass rassistische Polizeigewalt tägliche Realität für BIPoC (Black, Indigenous and People of Colour, jW) ist und tödlich enden kann. Das Ganze ist in einer historischen Unterdrückung und Ausbeutung von schwarzen Menschen verankert. Es wird Zeit, dass wir darüber sprechen und dass Maßnahmen ergriffen werden!