Europa schafft LNG-Überkapazitäten

Washington. Europa droht einer Studie zufolge mit dem Ausbau der Infrastruktur für Flüssigerdgas (LNG) über das Ziel hinauszuschießen. Die US-Denkfabrik IEEFA geht in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung davon aus, dass die Importkapazitäten den künftigen Bedarf an LNG bei weitem übersteigen werden. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind laut IEEFA in Europa neue Terminals mit einer jährlichen Importkapazität von 36,5 Milliarden Kubikmeter in Betrieb genommen worden – zusätzlich zu schon bestehenden Anlagen. Einrichtungen für weitere 106 Milliarden Kubikmeter sind bis 2030 vorgesehen. Die Menge an LNG, die per Tanker eingeführt und in die Verteilnetze eingespeist werden kann, würde so auf bis zu 406 Milliarden Kubikmeter steigen. Die IEEFA prognostiziert, dass die europäische LNG-Nachfrage »im Jahr 2030 nicht mehr als 150 Milliarden Kubikmeter betragen wird«. (AFP/jW)