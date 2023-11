Ansarollah greifen israelische Ziele an

Tel Aviv. Die Streitkräfte der Ansarollah haben am Dienstag nachmittag angegeben, mit Raketen und Drohnen verschiedene israelische Ziele in den besetzten palästinensischen Gebieten angegriffen zu haben. Ihr Sprecher, General Yahya Saree, sagte laut Nachrichtenagentur Mehr in Sanaa in einer Erklärung, dass die Invasion des Gazastreifens »mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und unter Beteiligung einiger Regime« durchgeführt werde. Die Angriffe seien »die dritte Operation« zur Unterstützung der Palästinenser, weitere Angriffe mit Raketen und Drohnen würden durchgeführt, »bis die israelische Aggression endet«. Die israelische Armee gab an, eine Rakete abgefangen zu haben, die aus einem Gebiet am Roten Meer abgefeuert wurde. Das israelische Raketenabwehrsystem habe sie erfolgreich abgefangen, kein Geschoss habe »israelisches Gebiet« erreicht. (dpa/AFP/jW)