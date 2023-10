NGOs: »Staatlich unterstützte Welle der Siedlergewalt«

Mussa Qawasma/REUTERS Olivenernte in der West Bank nahe Hebron (26.10.2023)

Unter der Überschrift »Dringender Aufruf an die internationale Gemeinschaft – Stoppen Sie die Zwangsumsiedlungen im Westjordanland« haben Menschenrechtsorganisationen aus Israel – unter anderem B’Tselem, Amnesty International Israel und »Rabbis for Human Rights« – am Sonntag gefordert, die Übergriffe militanter Siedler zu beenden:

Wir, die unterzeichnenden Nichtregierungsorganisationen für Menschenrechte und Zivilgesellschaft in Israel, fordern die internationale Gemeinschaft auf, dringend zu handeln, um die staatlich unterstützte Welle der Siedlergewalt zu stoppen, die zur gewaltsamen Umsiedlung palästinensischer Gemeinden im Westjordanland geführt hat und weiterhin führt.

In den letzten drei Wochen, seit den Greueltaten der Hamas vom 7. Oktober, haben die Siedler die fehlende öffentliche Aufmerksamkeit für das Westjordanland sowie die allgemeine Atmosphäre der Wut gegen die Palästinenser ausgenutzt, um ihre Kampagne gewalttätiger Angriffe zu eskalieren und zu versuchen, palästinensische Gemeinden gewaltsam zu vertreiben. In diesem Zeitraum sind nicht weniger als 13 Viehzuchtgemeinschaften vertrieben worden. Viele weitere laufen Gefahr, in den nächsten Tagen zur Flucht gezwungen zu werden, wenn nicht sofort etwas unternommen wird.

Die palästinensischen Bauern sind in dieser Zeit, während der jährlichen Olivenernte, besonders gefährdet, denn wenn sie ihre Oliven nicht ernten, verlieren sie das Einkommen eines ganzen Jahres. Gestern wurde Bilal Muhammed Saleh aus dem Dorf As-Sawiya südlich von Nablus ermordet, als er sich um seine Olivenbäume kümmerte. Er war der siebte Palästinenser, der seit Beginn des derzeitigen Krieges von Siedlern getötet wurde.

Leider unterstützt die israelische Regierung diese Angriffe und unternimmt nichts, um die Gewalt zu stoppen. Im Gegenteil: Minister der Regierung und andere Beamte unterstützen die Gewalt, und in vielen Fällen ist das Militär anwesend oder beteiligt sich sogar an den Übergriffen, auch bei Vorfällen, bei denen Siedler Palästinenser getötet haben. Darüber hinaus gibt es seit Beginn des Krieges eine wachsende Zahl von Fällen, bei denen gewalttätige Siedler in Militäruniform und mit von der Regierung ausgegebenen Waffen nahegelegene palästinensische Gemeinden angreifen.

Mit großer Besorgnis und einem klaren Verständnis des politischen Umfelds erkennen wir, dass die einzige Möglichkeit, diese Zwangsumsiedlung im Westjordanland zu stoppen, eine deutliche, starke und direkte Intervention der internationalen Gemeinschaft ist.

Jason Lee, Länderdirektor von »Save the Children« für die palästinensischen Gebiete, erklärte am Montag:

Jede Hilfe, die die Familien im Gazastreifen erreicht, ist wichtig, aber die derzeitige Menge ist bei weitem nicht ausreichend. Schon vor der aktuellen Eskalation waren 80 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens auf humanitäre Hilfe angewiesen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Kinder und ihre Familien benötigen dringend Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Versorgung, Hygieneartikel und sichere Unterkünfte. In der Vergangenheit kam der größte Teil der Hilfe für den Gazastreifen über die beiden Grenzübergänge Erez und Kerem Shalom, die derzeit geschlossen sind. Selbst wenn alle Grenzübergänge geöffnet wären, ist es unwahrscheinlich, dass der enorme Bedarf von Kindern und Familien gedeckt werden könnte. Humanitäre Hilfe und humanitäres Personal müssen durchgehend sicher passieren können, und zwar jetzt. Zeit kostet Leben.