Bayer will Glyphosat-Urteile anfechten

Leverkusen. Neuer Ärger für Bayer im US-Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter: Nachdem ein Geschworenengericht in Philadelphia kürzlich dem 83jährigen Ernie Caranci, der Glyphosat für sein Krebsleiden verantwortlich macht, 25 Millionen US-Dollar Schadenersatz sowie 150 Millionen Dollar Strafschadenersatz zugesprochen hatte, kündigte der Leverkusener Konzern am Montag an, dieses und ein anderes – für den Konzern negatives – Urteil anfechten zu wollen. Es waren zwei Gerichtsniederlagen binnen einer Woche gewesen, nachdem der Dax-Konzern zuvor neun Fälle für sich entschieden hatte. (dpa/jW)