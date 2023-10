Arbeitsmarkt: Lage weiter verschärft

Nürnberg. Die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat sich laut einer Untersuchung weiter verschlechtert. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Oktober um 0,4 Punkte auf 99,5 Punkte gesunken, wie ein Sprecher des Instituts am Montag in Nürnberg mitteilte. Mit Ausnahme der ersten Coronawelle habe das Barometer noch nie so tief gestanden. Dem Arbeitsmarkt stehe ein schwieriger Winter bevor, sagte der IAB-Experte Enzo Weber. (dpa/jW)