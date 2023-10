Viele Leerflüge bei Flugbereitschaft

Berlin. Die Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit 1.184 Mal die Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche Zwecke genutzt. Das geht aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die dpa vorliegt. Für die Flüge des Kanzlers, der Minister und der Staatssekretäre mussten aber fast noch einmal so viele Flüge absolviert werden, um die Maschinen zum Abflugort – meist Berlin – zu bringen, weil die Flugbereitschaft weiterhin in Köln-Wahn stationiert ist. Für die knapp 1.200 Flüge der Bundesregierung bis zum 31. August fielen deswegen 992 Flüge ohne Passagiere an. (dpa/jW)